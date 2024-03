Temporada Ouro Verde 2024 começa nesta quinta-feira e ingressos estão à venda

A Temporada Ouro Verde 2024 da Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL) inicia a programação de concertos às 20h30 desta quinta-feira (14), no Cine Teatro Ouro Verde. E a escolha da data é especial.





Em 14 de março de 1984, foi oficialmente lançada a primeira orquestra sinfônica do Paraná, que agora completa 40 anos de história, música e emoção. O concerto de abertura será nos dias 14 e 15 de março e os ingressos já podem ser adquiridos de forma antecipada através do site osuel.pagtickets.com.br.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O concerto desta semana terá a participação do pianista convidado Cristian Budu e será regido pelo diretor artístico e regente titular Osuel, Rossini Parucci. A Temporada 2024 se estenderá até dezembro e terá séries dedicadas a diferentes tipos de café (Arábica, Bourbon, Catuaí e Conilon).





Ao todo, serão 24 concertos com composições dos mestres da música clássica. Na abertura, serão executadas obras de Mozart, Prokofiev e Brahms, em referência ao café tipo Arábica.





Os lugares do Ouro Verde estão divididos em três setores: o Setor 1, que compreende as primeiras filas, com ingressos a R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada); o Setor 2, com entradas a R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada), localizado na parte intermediária do teatro; e o Setor 3 (VIP), com entradas nos valores de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada) e conhecido como mezzanino, a parte superior do teatro.





A programação completa para a Temporada Ouro Verde 2024 pode ser consultada pelo catálogo da Temporada Ouro Verde 2024.