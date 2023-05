Acidente na BR-277, na Serra da Esperança, deixa três mortos e vários feridos

Um grave acidente de trânsito deixou três pessoas mortas e outras sete feridas na BR-277, em Guarapuava, no trecho da Serra da Esperança. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (1°).







O 12° GB (Grupamento de Bombeiros) aponta que, segundo relato dos envolvidos, um caminhão ficou sem freio na descida da serra e colidiu frontalmente com um GM/Cruze, no Km 307 da rodovia, que seguia no sentido contrário.

Na sequência, o carro da GM pegou fogo. Três pessoas que estavam no automóvel faleceram no local.





O caminhão ainda atingiu uma GM/Tracker, que viajava junto com o Cruze, e um Fiat/Fiesta, que também seguia subindo a serra.





