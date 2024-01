Adapar abre inscrições para concurso de técnico e remuneração passa dos R$ 4.900

Já estão abertas as inscrições para o Concurso Público da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) para o cargo de Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária, na função de Técnico Agrícola/Agropecuária e a remuneração passa dos R$ 4.900.





Entre os requisitos, o candidato deve ter formação no Ensino Médio profissionalizante com título de Técnico Agrícola ou Técnico em Agropecuária, Registro Profissional regular no CFTA (Conselho Federal dos Técnico Agrícolas) e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B ou superior, sem restrição, em situação regular no Detran (Departamento de Trânsito).

Publicidade

Publicidade





A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 17 de março de 2024, em seis cidades paranaenses: Cascavel, Curitiba, Londrina, Guarapuava, Pato Branco e Paranavaí.





As inscrições devem ser realizadas até dia 19 de fevereiro, no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br.





Os candidatos devem se manter atentos ao site da organizadora, que é o canal oficial do concurso, para ficarem por dentro de todos os detalhes e etapas da seleção.