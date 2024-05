Caminhão desacelera, é atingido por moto na traseira e motociclista fica ferido em Maringá

Um motociclista de 33 anos ficou ferido após colidir a motocicleta que pilotava contra a traseira de um caminhão na PR-317, em Maringá, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (16).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um caminhão Volvo FH 460 com semirreboque, que era conduzido por um homem de 53 anos, seguia no sentido de Maringá a Floresta quando, ao passar pelo KM 104, desacelerou, visto que a velocidade máxima permitida no trecho era de 60 quilômetros por hora.

Nesse momento, a motocicleta Honda CG Titan, que seguia atrás do caminhão e no mesmo sentido, colidiu com a traseira do semirreboque.





O condutor da motocicleta teve ferimentos graves, foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Maringá para receber atendimento médico.





O motorista do caminhão, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.