Agências ofertam 11 mil vagas com carteira assinada no Paraná

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná começam a semana somando 11.183 vagas de trabalho formal pelo Estado. A maioria está nas Agências de Curitiba e Região Metropolitana.

As principais vagas nas áreas de Apucarana (Região Metropolitana de Londrina), Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu e Ibaiti são de auxiliar de linha de produção. As agências também ofertam empregos de consultor de vendas, abatedor de aves, motorista de caminhão, costureiro, operador de caixa e repositor de caixa.

Dois destaques da semana são as vagas para trabalhar na cultura da maçã (44 em Ibaiti) e trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (40 em União da Vitória).





Em Londrina, o Sine (Sistema Nacional do Empregador) atualizou uma lista com 511 vagas. Saiba mais.

Atendimentos: Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município.





Na capital paranaense, devido ao feriado, a Agência do Trabalhador de Curitiba retorna suas atividades a partir de quarta-feira (3).





Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento é feito com horário marcado, das 9h às 17h. Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da secretaria do Trabalho.





As Agências do Trabalhador dos municípios estarão funcionando conforme decreto municipal.