Alunos da rede municipal de ensino recebem tênis e meias em Apucarana

“Não é fácil comprar calçados do tamanho certo para cada pezinho, pois as crianças crescem rapidamente. Além disso, nós precisamos ter tênis em estoque caso os meninos e meninas troquem de número ao longo do ano. Então, a ação que estamos realizando hoje é fruto de um imenso trabalho da nossa equipe”, afirma.

Na última semana, os estudantes receberam uniformes de verão e inverno. A iniciativa da administração tem como objetivo garantir que todas as crianças do Município tenham as mesmas condições para estudar, brincar e praticar esportes.





“Os modelos dos calçados variam de acordo com a faixa etária dos estudantes. Assim como no ano passado, os bebês estão recebendo pares de meia com solado emborrachado. Já as crianças das turmas de Infantil 2, 3, 4 e 5 serão contempladas com tênis com fechamento em velcro e um par de meias de algodão. E os alunos do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos vão ganhar tênis com cadarços e um par de meias de algodão,” detalha a secretária de Educação Marli Fernandes.





Em relação aos uniformes, distribuídos na última semana, cada estudante dos 24 CMEIs e 36 Escolas Municipais foi contemplado com duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma jaqueta.





“Todos os produtos distribuídos aos nossos alunos são de qualidade máxima. O que as crianças serão no futuro depende dos talentos e das escolhas de cada uma delas. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, que é dar as melhores condições possíveis para que todas possam desenvolver suas potencialidades,” conclui o prefeito.