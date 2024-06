Ano letivo da UEL começa nesta segunda-feira para quase 13 mil alunos

Doze mil e seiscentos estudantes de graduação da UEL (Universidade Estadual de Londrina) começam o ano letivo de 2024 nesta segunda-feira (17), entre eles estão 2,8 mil calouros que garantiram suas vagas por meio dos processos seletivos do vestibular e do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).







Como é de costume, a comunidade universitária da UEL será acolhida pela administração com uma série de eventos e ações inseridas na Semana de Recepção (SER UEL) 2024. As boas-vindas oficiais da reitora, Marta Favaro, serão na quarta-feira (19) em dois horários, 11h30 e 19h, na praça do RU (Restaurante Universitário), no Campus Universitário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As informações referentes às ações programadas pelos colegiados dos cursos estão disponíveis e reunidas no portal SER UEL. Nos dois primeiros dias da Semana de Recepção, estão programadas atividades nos cursos de graduação. No endereço eletrônico, os candidatos aprovados irão encontrar as orientações para a primeira e mais importante tarefa enquanto ingressantes: a confirmação das suas matrículas.





A Prograd (Pró-Reitoria de Graduação) orienta que os ingressantes realizem a confirmação impreterivelmente até o dia 21 de junho, indicando que desejam se tornar alunos da UEL. Caso contrário, estarão desistindo das vagas. O procedimento deve ser realizado no Portal do Estudante de Graduação.



Publicidade





Para apoiar os estudantes, a Prograd vai disponibilizar um computador entre os dias 17 e 20 de junho, até às 20h, e no dia 21 de junho, até às 17h.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: