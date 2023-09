Apae de Primeiro de Maio ganha doação de sistema de energia solar

No período de 25 de maio a 10 de agosto, cooperados da Cocamar Cooperativa Agroindustrial formalizaram a doação e a entrega de sistemas fotovoltaicos para nove entidades assistenciais de municípios do Norte e Noroeste do Paraná.





A décima contemplada, a Apae de Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina), recebeu no último dia 22.

Publicidade

Publicidade





No total, o investimento (que é proveniente do Fates - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social) chega a R$ 1,158 milhão (incluindo Primeiro de Maio) e até o final do ano outros sete equipamentos estarão operando em instituições daquelas regiões e dos estados vizinhos do Mato Grosso do Sul e São Paulo.





As entidades que receberam até agora são: Encontro Fraterno Lins de Vasconcellos, Recanto Espírita Somos Todos Irmãos e Associação Norte Paranaense de Reabilitação-ANPR (Maringá), Apae (Floresta), Associação de Senhoras de Rotarianos – Corte e Costura (Paranavaí), Apae (Centenário do Sul), Instituto São José Casa Sagrada Família (Jaguapitã) e o Lar Santo Antônio (Cambé).





Na soma geral, a economia que elas vão ter com o pagamento de tarifas de energia elétrica é estimada em aproximadamente R$ 215 mil por ano, recurso esse que será direcionado para reforçar suas atividades. Só a ANPR, que atende a 550 alunos em Maringá, diminuirá seus desembolsos com o insumo em mais de R$ 50 mil.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: