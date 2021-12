IDR prevê estabilidade no clima desta quarta em Londrina

Na comparação com as mínimas elevadas dos últimos dias, a quarta-feira (8) iniciou com temperaturas mais amenas em Londrina. Às 6h, o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), com sua estação meteorológica situada na zona sul, apurou o marco de 14,3ºC.





Isso aconteceu porque um sistema de baixa pressão transportou o ar de origem oceânica ao continente. De acordo com a agrometeorologista Angela Costa, isso explica os ventos mais gelados sentidos na região.

Ao longo do dia, porém, espera-se que a máxima atinja 29ºC. O sol é protagonista no céu de Londrina e, pelo menos para o restante da semana, não há previsão de chuvas que venham a interromper seu domínio.

Temperaturas aguardadas para esta quinta-feira (9) variam entre 13ºC e 30ºC.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.