Após sentir mau cheiro, homem encontra corpo de jovem em estrada rural de Bandeirantes

Um homem encontrou, na noite desta segunda-feira (15), o corpo de uma jovem de 22 anos na estrada rural do bairro Água Branca, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Como relatou à PM (Polícia Militar), ele passava no local e, sentindo o mau cheiro, resolveu procurar pelo odor, já que poderia ser o cachorro da família, que estava desaparecido.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O corpo foi localizado já em estado de putrefação. Trata-se de uma mulher que teve desaparecimento registrado no último sábado (13). Conforme a PM, familiares estiveram no local e a reconheceram. O nome dela não foi divulgado.





Os órgãos competentes foram acionados. A polícia informou que, possuindo informações acerca da identidade do suspeito do homicídio, as equipes efetuaram buscas e apreenderam um veículo que foi encaminhado à Polícia Civil para ser periciado.