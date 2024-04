Apucarana abre inscrições para casamento civil coletivo

Abertas inscrições para o casamento civil coletivo gratuito, que será realizado em 11 de maio, às 16h, no Centro Cultural Fênix, em Apucarana (Centro-Norte).





A iniciativa é do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em parceria com o Sistema Fecomércio Paraná e Prefeitura de Apucarana. Faz parte da programação do Justiça no Bairro/Sesc Cidadão.



Casais devem se inscrever até 30 de abril junto ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social).





“Os casais interessados devem procurar o CRAS mais próximo de sua residência, para tomar ciência da documentação exigida e efetivar inscrição com antecedência”, explica Juliano Dalla Costa, secretário Municipal de Assistência Social.

O Programa “Justiça no Bairro” é uma iniciativa de responsabilidade social idealizada e coordenada pela 1ª vice-presidente TJ-PR, desembargadora Joeci Machado Camargo.





Além de uma feira de serviços gratuitos onde a pessoa consegue solucionar de forma rápida, em um só lugar, várias demandas com órgãos públicos, bem como questões ligadas ao Judiciário, o programa conta com o casamento civil coletivo.





“Em Apucarana, já tivemos o privilégio de realizar casamentos coletivos através do programa, sendo o último realizado no ano passado, com a celebração oficial de 82 uniões”, recorda o prefeito Júnior da Femac, que frisa que os casais já saem da cerimônia com a certidão de casamento em mãos.





