Apucarana oferece 135 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

A secretaria municipal de Indústria, Comércio e Emprego de Apucarana (Centro-Norte), através do Centro de Qualificação Total, está ofertando 135 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos somente neste mês de agosto.





As oportunidades são nas áreas de preparo de pizza, eletricidade residencial, recursos humanos, serviços de panificação e pré-aprendiz (informática e novas tecnologias).



Publicidade

Publicidade





O prefeito Junior da Femac ressalta que os cursos integram o Programa Municipal de Qualificação Profissional Portas Abertas e serão ministrados através de parcerias com o Senac, Senai e Senar.





De acordo com Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total, a maioria dos cursos continua com as inscrições abertas. “Um deles já está em execução, que é o de costura industrial, e o outro já está com todas as vagas preenchidas, que é o de produção de moranguinho”, assinala Vilas Boas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: