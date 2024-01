Arapongas recebe feira de móveis Movelpar de 30 de janeiro a 1º de fevereiro

Este ano, mais de 160 expositores estão confirmados e eles vêm do Paraná e de outros pólos moveleiros do Brasil como Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.





O evento já é tradicional do calendário anual do setor onde os lojistas que acabaram de sair de datas do varejo como Black Friday , Natal e liquidações do mês de Janeiro e que agora podem renovar seus estoques e organizar suas lojas com os lançamentos de 2024 para fazer um ano de grandes vendas com as novas tendências.





“A ideia é atrair lojistas de todo o Brasil e do exterior para que escolham novos lançamentos, levando essas novidades para seus pontos de vendas, acompanhando as tendências de design disponíveis no mercado, sendo uma das primeira datas do calendário de feira do varejo para desfrutar encontrando as melhores e mais conceituadas marcas e indústrias e também aprimorar o network entre indústria e varejo, diz Elenice Azevedo, organizadora do evento.

Arquitetos e profissionais da área de design de interiores terão acesso ao evento para acompanhar os lançamentos e já inserir novas ideias a seus projetos.





SERVIÇO

Movelpar Home Show 2024





Data: 30/01 a 01/02 de 2024

Local: Centro de Eventos Expoara, Arapongas, PR- R. Guaratinga, 4455 - Parque Industrial II,





Redes Sociais: @movelpar e @homeshowbrasil





Sites: movelpar.com.br e homeshowbrasil.com