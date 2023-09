Arapongas terá transporte público gratuito no dia da eleição do Conselho Tutelar

A população de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) terá ônibus de graça no domingo (1º), quando será realizada a eleição do Conselho Tutelar 2023.





O itinerário do transporte gratuito foi divulgado por meio da Semas (secretaria municipal de Assistência Social) e do MDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ).

CANDIDATOS E LOCAL DE VOTAÇÃO





A eleição será realizada no Colégio Estadual Marquês de Caravelas, das 8h às 17h. Para votar é necessário que o eleitor tenha em suas mãos um documento original com foto e o título de eleitor.



Neste ano, 21 candidatos foram considerados habilitados ao pleito. O Conselho Tutelar de Arapongas é composto por cinco titulares. Os eleitos em 2024 vão cumprir mandato de quatro anos (2024-2028).

Confira AQUI a lista dos candidatos.





