Arapongas vai instalar semáforos com sensores em passagens de trem

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) e a companhia Rumo Logística iniciaram na última sexta-feira (28) a fase final de implantação de passagens de nível sensoreadas no município.





O trabalho consiste na implantação de sensores de inteligência artificial que detectam a aproximação dos trens, bem como a instalação de semáforos integrados à tecnologia. A nova sinalização foi instalada na avenida Arapongas e na rua Abelheiro.

Os semáforos instalados pela prefeitura ficarão no amarelo, com pisca intermitente, por cerca de 15 dias. O objetivo é que motoristas e pedestres se habituem à nova sinalização ao longo das duas próximas semanas. Após o período, os semáforos vão funcionar habitualmente.





24 ACIDENTES





No próximo semestre, as passagens em nível na rua Patativa e rua Pavãozinho do Pará também devem receber a instalação do equipamento. Entre 2018 e 2022, esses quatro locais contabilizaram 24 acidentes.





