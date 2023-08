Assistência Social de Cambé promove Semana da Juventude

Em comemoração ao Dia Internacional da Juventude celebrado no próximo sábado (12), a secretaria municipal de Assistência Social e Cidadania de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) preparou uma programação especial.





Durante a semana serão feitas atividades especiais voltadas para a juventude, buscando promover a socialização e destacando o papel importante que eles têm na sociedade. As atividades serão realizadas no Ceju (Centro da Juventude) - Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953.



A programação inclui o Desafio do Bem, com atividades diárias através do WhatsApp, buscando sempre gerar sentimentos bons ao jovem, segundo a organização; orientação sobre o documento ID Jovem; mini torneio de vôlei, organizado pela secretaria de Esportes e Lazer; palestra sobre empregabilidade, com orientações sobre o primeiro emprego e como se apresentar para entrevistas de emprego, organizada pela secretaria de Trabalho e Profissionalização; roda de conversa com o tema Juventude em Movimento pela Paz, que será conduzido pela equipe do Creas (Centro de Referência em Assistência Social); doações de roupas e calçados para atender os grupos voluntários do programa Cambé que Acolhe; e também um piquenique em família com alunos, familiares e responsáveis para finalizar a semana.







A diretora de Proteção Social Básica e coordenadora do Ceju, Rosângela Fernandes, afirma que a data não deve ser encarada apenas como uma celebração, mas também uma oportunidade de dar visibilidade aos ideais da juventude ao redor do mundo.





