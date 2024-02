Avenida Maringá ganha semáforos com botões para pedestres

Novos semáfaros para pedestres foram instalados na avenida Maringá pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e devem ser colocados em funcionamento até a próxima segunda-feira (5). Os aparelhos foram posicionados nas proximidades da esquina com a rua Jaguapitã, em frente a um colégio particular que atende estudantes da educação infantil ao ensino médio, no Jardim Dom Bosco, zona oeste de Londrina.





A implantação dos dispositivos tem como objetivo oferecer mais segurança aos pedestres que cruzam a avenida Maringá, sobretudo nos horários de entrada e saída das aulas, quando a circulação de pessoas a pé é maior na região.

A ação, realizada em parceria com o centro educativo e iniciada há cerca de uma semana, foi acompanhada de ajustes na sinalização e da construção de rampas de acessibilidade para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.





O gerente operacional de trânsito da CMTU, Laercio Voloch, explica que, diferentemente dos semáforos comuns, que paralisam o tráfego mesmo quando não há veículos ou pedestres aguardando passagem, os novos equipamentos operam de maneira inteligente, por meio de botoeiras.





“A interrupção do fluxo só acontece pelo acionamento dos botões no bordo da pista, de modo a preservar a fluidez e evitar paradas desnecessárias”, conta.

Voloch detalha que os semáforos diferenciados possuem adesivos explicativos para instrução dos transeuntes, que poderão esperar de cinco segundos a um minuto até o início da travessia.





“Para fazer a passagem completa da via, o cidadão precisará acionar a botoeira, aguardar a conclusão do ciclo dos sinaleiros do entorno e só então iniciar o movimento”, orienta.

Segundo o gerente, além da segurança, a ativação dos aparelhos visa contribuir para o processo educativo da população, estimulando a utilização da faixa de pedestres.





Instalados na primeira metade da década de 2010, os dispositivos com botoeiras mais antigos em funcionamento em Londrina estão localizados na avenida Duque de Caxias, em frente à Prefeitura, e na avenida Saul Elkind, na altura do nº 2.177.





De lá para cá, a tecnologia passou a ser empregada também nas avenidas Laranjeiras, Ayrton Senna, Tiradentes, Higienópolis, Soiti Taruma, Máximo Perez Garcia, Duque de Caxias e na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, entre outras vias.







De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), ultrapassar o sinal vermelho do semáforo e deixar de dar preferência de passagem ao pedestre, na faixa a ele destinada, são infrações de natureza gravíssima. Ambas rendem multa de R$ 293,54, com perda de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).