Batida entre dois caminhões deixa um passageiro morto no Noroeste do Paraná

Um passageiro de um caminhão morreu após dois veículos colidirem na PR-317, em Iguaraçu, no Noroeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (11).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Mercedes-Benz Actros com um semirreboque seguia na direção de Iguaraçu a Maringá quando, ao passar pela KM 83, bateu contra um caminhão Volkswagen 24.250, que cruzava a pista de rolamento da esquerda para a direita no mesmo sentido do primeiro veículo.

Após a batida, o Volkswagen ficou parado na margem direita da via, enquanto o Mercedes-Benz saiu e parou à margem esquerda. Ambos os veículos tiveram danos decorrentes do acidente.





O motorista do Mercedes-Benz, de 62 anos, ficou ferido, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Maringá.





O condutor do Volkswagen, de 35 anos, também se feriu, foi atendido no local e encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Maringá. O passageiro do veículo, de 64 anos, teve ferimentos graves e não resistiu, morrendo ainda no local da colisão.





Além da PRE, estiveram no local equipes do Samu, do Samu-Aéreo, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica, que encaminhou o corpo da vítima ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.