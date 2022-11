Belinati classifica de 'triste' pedido de eleitores de Londrina por intervenção

Juntos em agenda em Londrina para apresentação de ações estratégicas do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), o vice-governador do Paraná, Darcia Piana (PSD), e o prefeito Marcelo Belinati (PP) criticaram os bloqueios nas rodovias do Estado e do País por insatisfação com o resultado das eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito o novo presidente do Brasil com 50,9% dos votos.







Piana, que pediu votos durante a campanha para o presidente e candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL), destacou as medidas adotadas pelo governo para desobstruir as rodovias. “Lamentável (os bloqueios). Todos são livres no pensamento, mas o Governo do Estado está fazendo seu papel, com 4,5 mil policiais militares junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalhando para abrir os pontos bloqueados. (O bloqueio) está trazendo prejuízo para o Estado e o País.”

O chefe do Executivo municipal defendeu o processo eleitoral brasileiro e lembrou que as pessoas precisam respeitar o resultado. “O Lula vai ser o presidente de quem votou e não votou nele. Se ele for bem é bom para todos, se for mal, será mal para todos. A democracia funciona assim. Me entristece as pessoas defendendo golpe e ditadura militar", lamentou Belinati.





Na manifestação na PR-445, entre Londrina em Cambé, e naquela que aconteceu em frente ao Tiro de Guerra, na quarta-feira (2), várias pessoas estenderam faixas e empunharam cartazes com pedidos antidemocráticos. A rodovia foi totalmente liberada nesta quinta, após fala do presidente Jair Bolsonaro.