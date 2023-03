Biblioteca Pública Municipal será entregue após obras de revitalização interna

A Prefeitura de Londrina realiza a entrega das obras de reforma e revitalização da Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, que fica na Avenida Rio de Janeiro, 413. O espaço recebeu reforma interna completa, tanto no piso superior quando inferior, além de mobiliário novo. A Biblioteca Pública é considerada o primeiro centro cultural de Londrina e foi inaugurada há 71 anos, em 4 de setembro de 1951.





Em maio de 2020, o espaço foi tombado e considerado Patrimônio Cultural do Município, de acordo com a Lei de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina. E a reforma era uma reivindicação antiga, já que há cerca de 30 anos o prédio não recebia revitalização do espaço interno. Em outubro de 2022 a Prefeitura entregou a reforma do piso superior e, agora, entrega o piso inferior, concluindo a revitalização interna.

De acordo com a diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Leda Araújo, a intenção da reforma é oferecer um espaço mais aconchegante, um acervo de qualidade, bem como ações, projetos e serviços de qualidade. “Queremos democratizar o acesso ao livro, à leitura, à literatura, à informação e aos bens culturais para toda a população londrinense, para formar cidadãos críticos e reflexivos”, ressaltou.





O investimento da Prefeitura, nas obras, foi de R$ 150 mil, em recursos do próprio Município. Neste valor está inclusa a troca de todo o mobiliário, com novas prateleiras e balcões. A revitalização contemplou reforma dos pisos, com remoção de todo o rejunte e cera antigos. Os tacos de madeira foram lixados e polidos, e houve a substituição dos que estavam danificados ou apodrecidos. Além disso, foi feita a aplicação de três camadas de verniz transparente antichamas em toda a extensão do piso, para renovar, proteger e tratar a madeira. A empresa responsável pelas obras é a Sintecadora Caeta, de Londrina.





O acervo atual da Biblioteca Pública Municipal é composto por cerca de 100 mil livros. Estes exemplares precisam de 260 prateleiras sob medida, aproximadamente, para serem organizados. Após a conclusão da reforma do espaço, antes de serem guardados no local adequado, todos os títulos foram higienizados

Reforma externa

A administração do prefeito Marcelo Belinati realizou outras melhorias na Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot, como a reforma do espaço externo. A revitalização foi entregue em 2020 e incluiu pintura completa da fachada; troca do telhado; reparos no madeiramento de cobertura e readequação das calhas de água; e renovação da calçada no entorno.

