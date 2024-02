Bolsonaro deve depor na PF nesta terça (27) sobre episódio com baleia

Ex- zagueiro Marinho é agredido após entrar por engano em residência em Londrina

Ídolo do Londrina e do Flamengo, o ex-zagueiro Marinho passará por uma cirurgia na manhã desta terça-feira (27), no HU (Hospital Universitário). O ex-jogador sofreu uma fratura no maxilar, após ser agredido ao entrar por engano em uma residência.