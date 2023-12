Procon de Londrina suspende atendimento ao público a partir do dia 20 de dezembro

A partir desta quarta-feira (20), o Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Londrina vai suspender o atendimento ao público, o que inclui o registro de reclamações presencial, por meio eletrônico ou por telefone.





O atendimento ficará suspenso até o dia 3 de janeiro de 2024. Nesse período, as atividades administrativas internas e externas, inclusive ações de fiscalização, continuarão funcionando normalmente.

A medida se deve à necessidade de recesso dos estudantes que estagiam no órgão municipal devido ao período de férias acadêmicas, como prevê a legislação. O diretor-executivo do Procon Londrina, Thiago Mota, explicou que o recesso também atende ao pedido feito pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção Londrina.





“Eles [a OAB] solicitaram a paralisação dos prazos administrativos no mesmo período definido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que suspenderá o expediente forense e prazos processuais”, disse.

