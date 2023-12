Leilões de imóveis da Caixa e do Santander terminam nesta semana

Leilão on-line reúne imóveis, veículos, móveis e até lote de vestidos em Londrina O último grande leilão do ano da JE Leilões oferece aos interessados uma ampla variedade de itens, que vão desde terrenos e imóveis até carros, móveis para lojas e roupas novas.



Os imóveis estão distribuídos em todas as regiões do Brasil, sendo:

- Norte: um imóvel no Amazonas, um no Mato Grosso e 15 no Pará; Publicidade - Nordeste: dois em Alagoas, oito na Bahia, sete no Ceará, um no Maranhão, quatro na Paraíba, sete em Pernambuco, um no Piauí e 12 no Rio Grande do Norte; - Centro-Oeste: um no Distrito Federal, 51 em Goiás e dois em Mato Grosso do Sul; Publicidade - Sudeste: 41 em São Paulo, 39 no Rio de Janeiro, 30 em Minas Gerais e um no Espírito Santo; - Sul: sete no Paraná, 37 no Rio Grande do Sul e cinco em Santa Catarina. Publicidade

De acordo com a Fidalgo Leilões, a maioria dos imóveis foi retomada devido à inadimplência no pagamento do financiamento e de taxas condominiais. Os leilões extrajudiciais são todos online e organizados pela empresa Fidalgo, que faz o intermédio entre o atual proprietário dos imóveis, no caso a Caixa, e os interessados.

LEILÃO DO SANTANDER TEM CASA E APARTAMENTOS NO LITORAL DE SÃO PAULO Publicidade

São 167 imóveis residenciais e terrenos distribuídos em diversos estados. As ofertas de casas, apartamentos e terrenos têm lances iniciais entre R$ 10 mil e R$ 780 mil. O valor mínimo de acréscimo por lance varia de acordo com imóvel.



A lista com detalhes dos imóveis deste lote pode ser consultada no site.

Entre as unidades de São Paulo está um apartamento na Liberdade de 61 m², com lance inicial de R$ 110 mil. Há também um apartamento de 143 m² na região do Morumbi, com quatro vagas na garagem e lance inicial de R$ 345 mil.

No litoral, há um apartamento em São Vicente (SP) com 71 m², a 15 minutos de caminhada da praia, com lance inicial de R$ 110 mil. Também há uma casa de 611 m² em Guarujá (SP), com duas salas, três varandas e uma piscina —o lance inicial é de R$ 560 mil.

POR QUE OS IMÓVEIS ESTÃO INDO A LEILÃO?

Boa parte foi retomada devido a dívidas relacionadas a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), condomínio e financiamento.

Nesses casos, o banco é responsável pelo pagamento das despesas que recaem sobre o imóvel, desde que não estejam prescritas e sejam comprovadas até a data da assinatura do contrato, para situações de compra com financiamento, e do pagamento do valor total da compra, se a aquisição for feita à vista.

Nicolas Paiva, advogado do escritório Silveiro Advogados, afirma que aquisições feitas em leilões são seguras devido a procedimentos técnicos do processo.



"É um trâmite muito bem estabelecido legalmente, mas é importante que o interessado no imóvel analise bem para garantir que não terá contratempo, checar a matrícula para entender quais as dívidas que podem recair sobre ele, a origem do imóvel e outros precedentes que eventualmente não estejam no cálculo na hora de fazer o lance", diz.

O prazo para pagamento dos débitos de responsabilidade do banco é de até 90 dias, contados a partir de finalizado o processo de aquisição via leilão. Para débitos cobrados judicialmente, o banco avalia se o pagamento cabe a ele e é responsável por quitar a dívida total em caso de condenação do imóvel.

É responsabilidade do arrematante solicitar a baixa dos débitos prescritos junto ao município, débitos vencidos há mais de cinco anos e fazer o levantamento de eventuais débitos incidentes sobre o imóvel.

São responsabilidade exclusiva do vencedor do leilão as despesas com:

- ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis); - Laudêmio e resgate de aforamento, se for o caso; - Contas de consumo pessoal, como água, energia e gás, independentemente se vinculado ao imóvel ou CPF/CNPJ do contratante; - Despesas relacionadas à lavratura da escritura; - Guias, declarações e documentos exigíveis, eventuais atualizações cadastrais e averbações em prefeitura; - Cancelamento de eventuais ônus sobre o imóvel.

Em situações em que o imóvel estiver ocupado, a desocupação é de responsabilidade de quem arrematar o negócio.



