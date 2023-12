Leilão on-line reúne imóveis, veículos, móveis e até lote de vestidos em Londrina

Outro item de destaque consiste em um lote de 200 vestidos de estampas e cores variadas. As peças de roupa foram avaliadas em R$ 20 mil e têm lance inicial de R$ 10 mil.

Espetáculo 'O Lago dos Cisnes' lota o Ouro Verde e terá apresentação no Igapó

Dentre os principais, há algumas máquinas de panificação industrial, como um forno industrial avaliado em R$ 90 mil, com lance sugerido de R$ 45 mil, e um cilindro industrial avaliado em R$ 15 mil.

O último grande leilão do ano da JE Leilões oferece aos interessados uma ampla variedade de itens, que vão desde terrenos e imóveis até carros, móveis para lojas e roupas novas. A data limite para os lances é a próxima terça-feira (5).

O final do ano tradicionalmente marca um período de incremento nas vendas no comércio de rua.

O final do ano tradicionalmente marca um período de incremento nas vendas no comércio de rua.





Outra oportunidade de investimento,são os diferentes imóveis que estão sendo leiloados e estão localizados nos mais diversos bairros de Londrina,e com preços variados.





Vale lembrar que muitos dos valores de arrematação podem ser feitos com 25% de entrada e o restante parcelado em até 30 meses. Em alguns casos, o juiz poderá determinar uma condição de pagamento diferenciada.

Publicidade





É importante consultar o site do leilão para conferir as especificações dos bens, tais como a possível existência de débitos, os prazos e as condições de pagamento.





No site, também é possível checar todas as informações sobre os lotes, como relação dos imóveis e demais bens, valores, fotos, condições de pagamento e editais.





O leilão acontece em formato on-line e é organizado pela JE Leilões, de Londrina. Para enviar lances on-line é preciso se cadastrar no site e solicitar habilitação.