Com Operação Natal, Polícia Militar reforça segurança nas ruas de comércio

A PM (Polícia Militar) do Paraná lançou na última sexta-feira (1º) a Operação Natal, que visa fortalecer a presença policial nas ruas, principalmente nas regiões de comércio dos 399 municípios paranaenses, até o dia 24 de dezembro.





O lançamento ocorreu de forma simultânea na capital, Curitiba, e em 35 municípios do Interior do Estado.

Segundo o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, a iniciativa é uma estratégia para reforçar a segurança da população durante o período de Natal, que tem aumento do fluxo de pessoas nas lojas e maior circulação de dinheiro com o pagamento do 13º salário.





O principal objetivo da ação é prevenir furtos e roubos, garantindo um ambiente seguro para consumidores e comerciantes.

“É uma ação estratégica para proporcionar segurança e tranquilidade para a população durante as festividades. Com o aumento expressivo da movimentação em áreas comerciais, é nosso dever reforçar a presença policial e intensificar o policiamento ostensivo. Queremos garantir um ambiente propício para as compras", disse.





De 1º a 24 de dezembro, a PMPR atuará com policiamento ostensivo e de proximidade, como patrulhamento a pé, montado e motorizado.





