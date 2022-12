Papa Francisco nomeia bispo no interior paulista

O papa Francisco nomeou nesta quarta-feira (28) o padre Eduardo Malaspina como novo bispo da diocese de Itapeva, em São Paulo. O local estava vago desde junho quando o então líder local, Arnando Cavalheiro Neto, foi indicado para Jundiaí.





Nascido em Tabatinga, o religioso estudou Filosofia no Seminário Diocesano de São Carlos e também Teologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica de Campinas).

Também é formado em Ciências da Comunicação na Pontifícia Universidade Salesiana de Roma, na Itália, e em Jornalismo pela Universidade do Sagrado Coração em Bauru. Além disso, tem mestrado em Teologia Pastoral pela PUC de São Paulo.

Ordenado sacerdote em 1991, Malaspina era bispo auxiliar de São Carlos, também no estado paulista. Ainda ocupa a função de presidente da Sub-Região Pastoral Campinas do regional Sul 1 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).





Em nota, a CNBB parabenizou o religioso pela nova função e afirmou que deseja "que em sua nova diocese possa consolidar a sua relação afetiva com Jesus, ajudando a superar suas dúvidas e medos na missão".





"Por fim, que neste tempo natalino, o olhar de Jesus desperte o seu coração e comprometa-o a construir um mundo mais fraterno. Com uma súplica de paz e bem desejamo-lhes êxito em sua nova jornada", finaliza a nota.