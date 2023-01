Cadeira 'anfíbia' permite banho de mar a pessoas com mobilidade reduzida

Cadeiras adaptadas permitem que pessoas com mobilidade reduzida possam se banhar no mar no Paraná. Em duas semanas de atendimento, os equipamentos já propiciaram momentos de lazer a 51 usuários.





A ação é da Sedef (Secretaria de Desenvolvimento Social e Família), em parceria com a Sanepar e a Secretaria do Esporte.

Publicidade

Publicidade





“Tivemos muitos relatos de pessoas que não entravam na água por muito tempo, por terem essa mobilidade reduzida, e agora conseguem realizar esse grande sonho", relatou o secretário de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.





As cadeiras adaptadas fazem parte do projeto Praia Acessível e está presente em seis pontos de acessos distribuídos nos municípios de Matinhos (2 locais), Guaratuba (1 local) e Pontal do Paraná (3 locais).

Publicidade





Fernando Smolinski, de 38 anos, ficou com a mobilidade reduzida depois do diagnóstico de uma doença rara. Ele, que era surfista, passou mais dois anos sem entrar no mar e conta como foi a emoção de reencontrar seu refúgio espiritual.





“Por muito tempo surfei e a praia era meu refúgio. Desde que tive meu problema de saúde, acabei deixando de frequentar. Ao chegar na praia e conhecer essa possibilidade, foi sensacional. Fiquei com as energias renovadas e ainda mais feliz ao me sentir cuidado. As pessoas que conduzem a cadeira são muito preparadas, até uma fisioterapeuta acompanhou minha entrada, isso é um grande diferencial”, comemorou.

Publicidade





CAPACITAÇÃO





A disponibilização de cadeiras anfíbias já ocorreu em anos anteriores, possibilitando essa inclusão. Porém, nesta edição, o atendimento é feito por especialistas nas áreas de fisioterapia e educação física, com ênfase em ações para a pessoa com deficiência.





Além disso, mais de 300 pessoas que atuam nas ações do Verão Maior Paraná receberam capacitação na área, bem como uma palestra sobre a importância da luta pela acessibilidade, com a presidente do Coede (Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência), Emmanuelle Aguiar.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.