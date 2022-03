Calor, tranquilidade e distanciamento marcam o Vestibular 2022 da UEL

Um calor de 34 graus e a tranquilidade marcaram o Vestibular 2022 da UEL, que pelo segundo ano seguido é realizado com prova única, na tarde deste domingo (6), com início às 14 horas. Os 58 locais de provas foram abertos a partir das 13 horas. Pequenas filas foram formadas nos acessos aos locais de provas, uma vez que todos os candidatos tiveram a temperatura aferida. Dentro das salas, estudantes foram divididos respeitando o distanciamento social em virtude da pandemia do novo coronavírus.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No Campus da UEL a movimentação de veículos teve início por volta das 12 horas. Dos 22.587 inscritos, 5.402 candidatos fazem as provas em oito Centros de Estudos – CTU, CCA, CCB, CCE, CESA, CLCH, CECA e CEFE. Os candidatos terão até cinco horas para responder todas as questões.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A prova é composta por 36 questões objetivas de Conhecimentos, 10 de Língua Portuguesa e Literatura e quatro de Língua Estrangeira (inglês, espanhol ou francês), totalizando 50 questões, conteúdos ensinados no Ensino Médio.





Após transcorridas duas horara de provas, o candidato pode deixar a sala, apenas com um canhoto com as respostas que foram transcritas no gabarito oficial, sem levar o caderno de provas.





O total de 17 candidatos foram atendidos neste domingo pela manhã, durante o plantão realizado pela equipe da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL para emissão de identificação especial para estudantes que perderam ou tiveram documentos furtados. O plantão foi realizado das 8h30 até meio dia.

Continua depois da publicidade





A UEL oferece 2.509 vagas, mais 616 pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), totalizando 3.125, em 52 cursos de graduação. Pela primeira vez a UEL ofertará 5% do total das vagas para pessoas com deficiência, em obediência à Lei Estadual 20.443/2020, que garante o ingresso deste público nas instituições estaduais de educação superior. Segundo informações da (COPS), 86 candidatos se inscreveram pelo sistema de cotas para deficientes.