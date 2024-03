Caminhão carregado de chopp bate, tomba e barris ficam espalhados na pista da PR-444

Dezenas de barris de chopp obstruíram a passagem na PR-444, em Arapongas, na madrugada desta terça-feira (19), após um caminhão que levava a carga e envolver em um acidente e tombar, por volta das 4h.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), três caminhões modelos Cargo, Tector e Mercedes-Benz trafegavam pela rodovia sentido Arapongas a Rolândia quando se envolveram em um acidente no km 5.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O caminhão Cargo tombou e os barris de chopp se espalharam pela pista. O condutor ficou levemente ferido e foi levado para o Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas. Os motoristas dos outro dois caminhões não se feriram.





O local do acidente é uma reta de pista simples e, no momento do acidente, o tempo era bom. Após o destombamento, o Ford Cargo seria levado para o pátio da PRE em Rolândia, devido a medidas administrativas.