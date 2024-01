Caminhão tomba, atinge carro e deixa cinco pessoas feridas na PR-092, em Nova Fátima

Um acidente envolvendo um caminhão e uma Fiat Toro deixou cinco pessoas feridas na PR-092, em Nova Fátima, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã desta terça-feira (30).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um jovem de 23 de anos conduzia um caminhão trator Scania R440 no sentido de Nova Fátima a Ribeirão dos Pinhais quando, ao atingir o KM 104, perdeu o controle em uma curva, o que fez o veículo e os dois semirreboques tombarem na via.

Ao tombar, o caminhão atingiu a Fiat Toro, que era conduzida por uma mulher de 39 anos e que seguia no sentido contrário.





O condutor do caminhão ficou ferido, assim como os três passageiros, de 29, 12 e um ano de idade. Os quatro ocupantes do veículo foram socorridos pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados para a Santa Casa de Cornélio Procópio.





A motorista da Fiat Toro também teve ferimentos e, após ser atendida pelo Samu, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Ribeirão dos Pinhais.