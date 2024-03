Caminhão tomba e deixa motorista ferido na PR-151, em Santana do Itararé

O motorista de um caminhão ficou ferido após o veículo que conduzia tombar na PR-151, em Santana do Itararé, no Nordeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (7).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem, de 43 anos, dirigia um Mercedes-Benz Axor 2544 com placas de Itaporanga/SP pela via quando, ao atingir o KM 116, perdeu o controle da direção e tombou o caminhão.

Após o tombamento, o veículo ficou sobre a pista, assim como parte da carga.





Com ferimentos, o condutor foi levado até o Hospital de Itaporanga e obteve resultado negativo no teste etilométrico.