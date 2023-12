Caminhões tombam na PR-170, em Porecatu, e acidente deixa condutor de 67 anos ferido

Dois caminhões tombaram na noite desta quinta-feira (30) na PR-170, em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um caminhão Volvo FH 460 com placas de Presidente Prudente/SP trafegava pela via quando, ao atingir o KM 7, tombou e ficou no acostamento.

O veículo era conduzido por um idoso de 67 anos, que ficou ferido e precisou ser encaminhado para o Hospital Municipal de Porecatu para receber atendimento.





Após o tombamento do primeiro automóvel, um segundo caminhão, dessa vez do modelo Volvo FH 440 e conduzido por um jovem de 27 anos, tentou desviar do veículo caído e também tombou.





O motorista não se feriu e, após ser submetido ao teste etilométrico, obteve resultado negativo.