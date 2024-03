Campanha União solidária é lançada oficialmente em live transmitida para todas as agências

A sétima edição da Campanha União Solidária foi lançada oficialmente na tarde de terça-feira (19) durante uma live transmitida a partir do Espaço Dexis Londrina para todas as 113 agências da cooperativa de crédito Sicredi Dexis.







Desde sua primeira edição, a campanha já arrecadou mais de R$ 23 milhões, beneficiando cerca de 1.500 entidades e impactando mais de 3,8 milhões de vidas. “Sozinhos podemos fazer algumas coisas, mas juntos podemos potencializar nossas ações e beneficiar milhares de pessoas”, disse, no lançamento, o diretor-executivo da Sicredi Dexis, Rogério Machado.

O grande objetivo da campanha 2024, segundo a gestora do Instituto Dexis e assessora de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Dexis, Gisely Almeida, é aumentar a arrecadação e atingir ainda mais entidades. Só em 2023, a arrecadação foi de R$ 5,6 milhões, com a participação de 589 entidades de 126 municípios.“Nosso propósito é gerar impacto social. Acreditamos na conexão de forma colaborativa entre empresas, comunidade e entidades”, destacou Gisely.





O superintendente de Relacionamento com o Cooperado da Cocamar, Leandro Teixeira, ressaltou que a cooperativa agrícola realiza várias ações sociais no decorrer do ano, mas a União Solidária é a “joia da coroa”, pelo número de vidas impactadas. “Não se trata apenas de vender cupons, mas de realizar sonhos e transformar vidas. Nossas equipes estão engajadas na campanha”, disse ele.

Entidades tem até dia 30 de março para se cadastrar no campanha União Solidária 2024





O prazo para o cadastros das entidades interessadas em participar da campanha União Solidária 2024 vai até o dia 30 de março. Aquelas que já participaram de campanhas anteriores devem fazer suas inscrições por meio deste site . Já as que pretendem participar pela primeira vez devem usar o link https://www.campanhauniaosolidaria.com.br/index.php?action=show_cadastre .

A campanha funciona da seguinte forma: realizadores e apoiadores se encarregam de toda a operacionalidade e logística da campanha, inclusive as doações dos prêmios (três sorteios de iPhone ao longo do ano, totalizando nove aparelhos; e três veículos Fiat Mobi, ao final da campanha).





As entidades inscrevem os projetos para os quais pretende arrecadar recursos e recebem cupons, totalizando o valor sinalizado. Elas são responsáveis pela venda dos cupons e todo o dinheiro arrecadado fica, integralmente, com as entidades, sem qualquer custo, a não ser o próprio empenho em fazer as vendas.

A campanha é direcionada a entidades que atuam nos eixos de Assistência Social, Cultura, Educação, Esporte, Meio Ambiente e Saúde, contemplando crianças, adolescentes, jovens, adultos, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em tratamento de câncer.





Entidades beneficiadas

Dezenas de entidades prestigiaram do lançamento, entre as que participam há vários anos e aquelas que terão a primeira experiência.





O Rotary Club de Londrina está chegando este ano e com bastante entusiasmo. A presidente da entidade, Heloisa Bello, junto com a conselheira fiscal Ivany Vaquero e a sócia honorária Lucimara Monteiro, explicaram que o Rotary tem como propósito de seu trabalho mudar a vida de pessoas. “Por isso, essa campanha tem tudo a ver conosco”, disse Heloisa. Ela informou que a entidade está inscrevendo projeto para instalação de uma estufa para produção de morangos orgânicos no assentamento Eli Vive, em Lerroville, distrito de Londrina. “E, se for possível, queremos também arrecadar dinheiro para distribuir filtro de barro às 400 famílias que vivem no Residencial Flores do Campo.

Participando desde a primeira edição da campanha, a ONG Londrina Pazeando elenca vários projetos contemplados. Segundo o gestor Luiz Galhardi, entre os projetos atendidos estão a publicação do livro Londrina Pazeando, confecção dos avatares pacifistas, materiais de divulgação do trabalho em prol da paz, a confecção do jogo Trilha da Paz e também a construção do totem Dado da Paz, no Lago Igapó 2. “Temos todo o apoio logístico, o que é fundamental para concentrarmos na mobilização da comunidade e venda dos cupons”, disse ele.





Pela segunda vez, a entidade Tok de Amor, também de Londrina irá participar pela segunda vez, movida pelo entusiasmo dos resultados da campanha de 2023. “Essa campanha nos ajudou muito. Pudemos comprar três geladeiras novas. Tínhamos apenas duas, que sempre dava problemas. Além de repor as duas, compramos a terceira, o que nos ajudou bastante porque o movimento da casa tem aumentado e faltava espaço para armazenar os alimentos”, testemunhou Clarissa Sanches, fundadora e presidente da entidade. A Tok de Amor atende mais de 100 pessoas por dia, sendo pacientes com câncer e seus acompanhantes, oferecendo acolhimento e apoio, além de conscientizar sobre a importância da prevenção contra a doença.





