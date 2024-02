Carnaval arrasta multidão em Cornélio Procópio na noite desta sexta-feira

Milhares de pessoas ocuparam a avenida XV de Novembro, em Cornélio Procópio na primeira noite daquele que é considerado o melhor carnaval do interior do Paraná.





Os 3,5 km da avenida foram tomados por foliões cantando e sambando ao som da banda Juízo e do grupo de axé Tchakabum que volta a a se apresentar neste sábado (10).

Publicidade

Publicidade





Com investimentos da prefeitura municipal, o carnaval procoponse leva sua população em massa para as ruas e também atrai pessoas da região e até de outros estados. A previsão é que cerca de 40 mil pessoas participem da festa, a cada noite, chegando a um público de 200 mil pessoas até a próxima terça-feira.





Durante os cinco dias de folia, várias apresentações estão programadas. O grupo de axé Tchakabum se apresentou logo após a performance de abertura da Banda Juízo na sexta-feira (9), abrindo as festividades na cidade com o trio elétrico. A banda retorna para uma segunda apresentação neste sábado (10).

Publicidade





O vocalista do grupo Sambô, San, comanda o trio no domingo (11), e o aguardado Bonde do Tigrão encerra a festa na terça-feira (13).





ECONOMIA AQUECIDA

Publicidade





Na madrugada de sexta-feira nem mesmo a chuva espantou os foliões que continuaram sambando na avenida correspondendo ao espírito da festa com "chuva, suor e cerveja."







Com os hotéis lotados por visitantes de outras cidades, Cornélio programou até a montagem de um camping para receber mais foliões.





A animação deve se repetir até a próxima terça-feira quando o carnaval procopense chega ao auge. Oficialmente, a folia toma a avenida todos os dias, das 21h às 3 da madrugada.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: