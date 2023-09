Homem de 32 anos é morto a tiros dentro de carro no bairro Ouro Verde

Homem desobedece ordem de parada e morre em confronto armado com policiais na PR-855, Bandeirantes

Um homem morreu após um confronto armado com agentes da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná) em Bandeirantes.