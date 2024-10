Carro bate em árvore e deixa motorista e passageiro feridos em Ibiporã

Duas pessoas ficaram feridas após um carro bater contra uma árvore na PR-862, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quinta-feira (17).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 62 anos dirigia um Volkswagen Voyage no sentido de Jataizinho a Londrina quando, ao passar pelo KM 8, perdeu o controle da direção, o que fez com que o veículo saísse da pista e colidisse contra uma árvore.

O motorista ficou ferido, assim como o passageiro, de sete anos. Ambos foram socorridos no local e encaminhados do Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.