Carro não respeita preferência em via, é atingido por caminhão e três pessoas ficam feridas no Noroeste do Paraná

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão terminou com três pessoas feridas na PR-559, em São Carlos do Ivaí, no Noroeste do Paraná, na noite desta terça-feira (4).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 54 anos dirigia um caminhão Scania G420 quando, ao passar pelo KM 7, no trevo, colidiu com um carro Volkswagen Virtus, que era conduzido por um homem de 30 anos.

O veículo, por sua vez, trafegava no sentido de Paraíso do Norte a Paranavaí e, ao fazer a conversão no trevo, não respeitou a preferência da via, sendo atingido pelo caminhão.





Além do motorista do Virtus, duas passageiras, de 25 e 26 anos, ficaram feridas. Todos foram socorridos no local e encaminhados à Santa Casa de Paranavaí para receber atendimento médico.





O condutor do caminhão não se feriu e, ao fazer o teste etilométrico, obteve resultado negativo.