Carro oficial da Prefeitura de Rolândia tem bateria, faróis e quadro rodas furtadas

A secretaria de Administração da Prefeitura de Rolândia informou o furto qualificado de um automóvel da secretaria de Saúde que estava estacionado na garagem da Subprefeitura do distrito do Bartira. Foram furtados as quatro rodas completas, faróis, bateria e grade dianteira.







Segundo nota da prefeitura, o furto aconteceu durante a madrugada dessa sexta-feira (21). O veículo - VW Gol 2020 - é usado no atendimento “Saúde da Família”, no transporte das equipes de Saúde que atendem as famílias que moram nos distritos de Bartira e São Martinho.

A servidora que faria o uso do automóvel, registrou um Boletim de Ocorrência do fato. "A equipe de Gestão de Frotas, da Prefeitura, deu suporte e assessoria para a servidora desde a identificação do fato e acompanha os trabalhos da Polícia", diz a nota.





Em seguida, o veículo foi recolhido pelo guincho da Polícia Militar e levado para perícia da Polícia Científica. A Polícia Civil investiga o caso.





Denúncias de quem poderia ter cometido o crime, pelos fones 190 e 181. (Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Rolândia)