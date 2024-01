Casa Fácil: Londrina ganha empreendimento residencial com 480 apartamentos

Com apoio da Cohapar, a MRV entregou nesta segunda-feira (22), o Residencial la Sicília em Londrina. O empreendimento é composto por 480 apartamentos, esse projeto implementado na zona sul da cidade ajuda a levar novos sonhos para famílias paranaenses. Ele está dentro do programa Casa Fácil Paraná, parceria entre o Governo do Estado e as construtoras.







Noventa e sete famílias foram beneficiadas com R$ 15 mil para a quitação da entrada do imóvel, dentro da linha Valor de Entrada, totalizando cerca de R$ 1,4 milhão de investimento. Esse subsídio desempenha um papel crucial para famílias com renda de até três salários mínimos. Os financiamentos são concretizados em parceria com a Caixa Econômica Federal.



Publicidade

Publicidade





"Esse valor de entrada ajudou na conquista de um sonho que é a casa própria. Agora é mobiliar aos poucos para sair do aluguel e entrar de vez no apartamento", complementou o engenheiro civil Alex José Bernardi Caminoto, de 35 anos.







"Esse recurso ajudou bastante, eu gostei da casa nova e estou super feliz. O plano agora é investir para deixar o lugar com a minha cara", disse a manicure Natália Novais Cabecone, de 19 anos, uma das beneficiadas que recebeu a chave na entrega técnica.



Publicidade





O empreendimento







O empreendimento possui imóveis de 46,1 metros quadrados, com unidades vendidas a partir de R$ 189 mil. O residencial ainda oferece sistema de segurança, espaço de lazer equipado, portas especiais e piso laminado na sala e quartos.







"A conclusão deste empreendimento não apenas reforça o comprometimento com a excelência construtiva, mas também destaca a importância de parcerias estratégicas para promover a inclusão habitacional. O Residencial La Sicília é uma conquista coletiva que simboliza a realização do sonho da casa própria para dezenas de famílias", disse o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange.