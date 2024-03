Cerca de 100% dos turistas que visitam Londrina indicariam a cidade para outras pessoas

O levantamento da Sondagem de Mercado de Turismo, elaborada pelo Sebrae/PR, em parceria com a Governança de Turismo, aponta que Londrina recebe visitantes do Brasil e do exterior durante o ano todo, não apenas para a participação em grandes eventos. E a taxa de ocupação da rede hoteleira está acima de 70%. Os dados foram divulgados na semana passada.





O estudo levantou informações com 309 visitantes, excluindo cidades da região metropolitana, como Cambé, Rolândia e Ibiporã. Quase 50% deles têm entre 20 e 39 anos, ou seja, a cidade recebe um público predominantemente jovem e escolarizado, sendo 36,5% com Ensino Superior e 14,8% com Pós-graduação. Do total, 49% vêm de municípios paranaenses. Os dados foram importantes para chegar ao perfil do turista que visita Londrina. O estudo completo pode ser acessado no site Londrina Turismo (clique aqui).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A pesquisa mostra, que, no período de janeiro a setembro de 2023, passaram pela cidade 88 visitantes internacionais de 24 países diferentes, de acordo com registros de visitantes feito pelo Museu Histórico de Londrina.





A maioria dos turistas que participaram do levantamento (20,44%) esteve na cidade para visitar amigos e familiares, passar férias (18,24%), a trabalho e negócios (12,67%) e participar de eventos (11,66%). Também se destacam a busca por cursos e qualificação profissional, tratamentos de saúde, passeios culturais e históricos, gastronomia local e passeios na natureza.

Publicidade





Dentre as pessoas que vieram motivadas por visitar familiares e amigos, apenas 14% relataram que este foi o único motivador da visita. As outras 86% relacionaram a viagem com o lazer e o descanso, para conhecer a gastronomia local, participação em eventos e negócios ou por motivos de saúde.





Pontos turísticos mais visitados

Publicidade





Entre os principais pontos turísticos citados na Sondagem aparecem, em primeiro lugar, o Lago Igapó, seguido do Calçadão de Londrina, Catuaí Shopping, Boulevard Shopping, Catedral, Museu Histórico, Jardim Botânico, Estádio do Café, Museu do Café, Autódromo Internacional, Rota do Café e Ambientes de Inovação. Cerca de 20% dos visitantes ouvidos informou ter gastado, em média, R$ 450,00 por dia, e 99,6% dos respondentes indicariam a cidade.





A presidente do Visite Londrina Convention Bureau, Hérika Galli, salientou que o turismo tem se fortalecido cada vez mais na cidade, e que a população vem se conscientizando de que o setor turístico gera renda, empregos e desenvolvimento.

Publicidade





“A divulgação do levantamento é muito importante, pois ela ajuda a mostrar ao público informações que, anteriormente, nós só tínhamos internamente”, disse.