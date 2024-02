Cerca de 43% dos visitantes procuram Londrina para lazer, negócios e eventos, aponta levantamento

Acolhedora, agradável, bonita. Estas foram algumas das palavras citadas por pessoas que visitaram Londrina no final do ano passado quando questionadas sobre o que vinha a mente ao pensar na cidade. Adjetivos que mostram a vertente turística do município, que foi alvo de uma sondagem de mercado, produzida pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). O resultado foi apresentado nesta terça-feira (27) à imprensa, autoridades e sociedade civil organizada.







O levantamento, que ouviu 309 visitantes – excluindo os moradores das cidades do entorno -, por meio de questionário de campo, mostrou que 20,44% das pessoas vêm para Londrina para visitar parentes e amigos. Em segundo lugar aparece lazer, descanso e férias, com 18,24%; seguido de trabalho e negócios, 12,67%; e eventos, 11,66%. Ou seja, os três últimos segmentos correspondem a 42,57% dos motivos de procurar a segunda maior cidade do Estado.

Além disso, entre aquelas que vieram para rever familiares e amigos, apenas 14% relataram esse ser o único motivador. Outras 86% relacionaram com outros objetivos, como o lazer, descanso, gastronomia, saúde, eventos e negócios. Durante a visita, 37,4% se hospedaram em hotel e 35,3% na casa de familiares. A maioria (20,43%) apontou gastou médio diário de mais de R$ 450 durante a estadia. De R$ 151 a R$ 200 representou 17,20% das respostas.





PERFIL

O perfil do visitante identificado durante a apuração foi homem, que já conhecia a região, casado, do Sul País, com renda de três a cinco salários mínimos e ensino superior completo. “A análise que foi feita indica o viés muito forte em Londrina do negócio, do turismo de eventos, mas também das pessoas que vêm aqui para visitar familiares, que querem ficar na cidade. Isso gera muita riqueza, com o consumo em restaurantes, hotelaria, com o recurso circulando dentro do município e gerando emprego”, frisou o gerente da Regional Norte do Sebrae, Fabrício Bianchi.





PONTOS TURÍSTICOS

Entre os destinos preferidos para frequentar na cidade apareceram o lago Igapó (15,58%), o Calçadão (15,61%), o shopping Catuaí (14,35%), o Boulevard Shopping (12,24%) e a Catedral (11,22%). Outros locais mencionados foram o Salto Apucaraninha, Santuário de Schoenstatt, shopping Aurora, Mata dos Godoy, UEL (Universidade Estadual de Londrina), Tecnocentro, Mesquita Rei Faiçal e Zerão.





Outro destaque da sondagem foi a sazonalidade turística, com o vestibular da UEL, a ExpoLondrina e os grandes eventos da região, que geram impacto positivo. No total, foram classificados nove segmentos que atraem pessoas de fora: turismo de lazer, eventos, trabalho e negócios, estudo e qualificação, compras, saúde e bem-estar, esportes, religioso e gastronômico. A maioria dos visitantes que participaram da pesquisa, 67,70%, informou que planeja voltar em Londrina em até seis meses.





