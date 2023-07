Ciclista fica gravemente ferido após colidir com carro na PR-445, em Cambé

Um ciclista de 19 anos ficou gravemente ferido após colidir frontalmente com um carro na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quinta-feira (6).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PM (Polícia Militar), o condutor do veículo trafegava no sentido Londrina - Cambé quando atingiu o ciclista, que andava no sentido contrário.