Técnicos do IAT devolvem à natureza sucuri com 1,6 metro em Umuarama

Técnicos do escritório regional do Instituto Água e Terra (IAT) de Umuarama, no Noroeste do Estado, devolveram à natureza segunda-feira (21) uma sucuri-amarela (Eunectes notaeus). O animal, com 1,6m de comprimento, foi encontrado bastante arisco em uma rua do município.





Após ser capturado pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, o réptil foi encaminhado para o IAT, onde passou por exames veterinários. Após a confirmação do bom estado de saúde do animal, a cobra foi solta novamente em seu habitat.

