CMTU estipula prazo de 15 dias para limpeza de terrenos com mato alto

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) começou a notificar os donos de terrenos particulares da Londrina. O prazo de regularização é de até 15 dias para que os proprietários façam a limpeza e a roçagem dos lotes com mato alto. A notificação foi publicada no Jornal Oficial do Município na quarta-feira (3).







Pela lei municipal, a multa é de R$ 2,00 por metro quadrado não roçado. Alvaro Nascimento, diretor de Operações da CMTU, explica que o Código de Posturas também prevê o pagamento de uma taxa de administração de 10% sobre o valor do serviço executado.





Em 2023 foram feitos quase 2.500 avisos, após denúncias. Cerca de 900 donos de imóveis não regularizaram a situação e acabaram multados.









Denúncias de terrenos com mato alto devem ser feitas à CMTU pelo telefone 3379-7900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou acessar o site cmtu.londrina.pr.gov.br.