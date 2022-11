Cohab inicia comercialização de 240 apartamentos na zona norte de Londrina

A Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) oficializou hoje o início da comercialização do Residencial Portal das Orquídeas, que já está em construção na rua Aparecida Fonseca Barbosa, no conjunto Semíramis, próximo ao lago Cabrinha, na região Norte.

Ao todo, serão 240 apartamentos para famílias com renda mínima de dois salários mínimos. O novo programa habitacional conta também com o apoio do governo estadual, através da Cohapar, e do Casa Verde e Amarela, do governo federal.



O terreno cedido pela Cohab-Lda fica bem no coração da região norte da cidade, perto do lago Cabrinha. Ali ficam também os portais Manacá e Grevilhas, construídos pela construtora Village, habilitada pela Caixa Econômica Federal.





A comercialização a partir da Cohab começa pela demonstração de interesse de famílias já inscritas no cadastro da companhia. A partir da procura, assistentes sociais fazem a atualização dos dados sociais e aprovação de inclusão no projeto, em seguida acompanham a aprovação final feita pela Caixa Econômica.

Ao novas unidades terão 43,31 m² distribuídos entre dois dormitórios, um banheiro, sala, cozinha e lavanderia integradas e uma vaga de garagem. Nas áreas de uso comum, o empreendimento conta com salão de festas, portaria, área de convivência, playground e estacionamento para visitantes. Há também apartamentos para pessoas com deficiência. Os imóveis variaram entre R$ 90 a 144 mil reais.





As prestações são negociadas diretamente com a Caixa Ecônomica e levam em cosideração o perfil social de cada família. Beneficiários cadastrados na Cohab-Ld podem adquirir a casa própria com alguns benefícios, como taxa zero no valor da entrada e financiamento em até 30 anos, com prestações que variam entre R$ 490 até R$ 650.





Segundo o novo diretor-presidente da Companhia de Habitação de Londrina, Bruno Ubiratan, há uma expectativa de lançamento de novos programas habitacionais para o ano que vem, com a posse de Lula na presidência. “Ele se comprometeu durante a campanha, a construir moradias habitacionais no modelo do antigo Minha Casa Minha Vida, para as camadas mais humildes da população, com renda familiar que flutua em torno de um salário mínimo. Esta é uma necessidade vital para pelo menos 7 mil famílias inscritas na Cohab Londrina, um público médio de quase 30 mil pessoas. O prefeito Marcelo Belinati também considera os projetos para baixa renda uma necessidade vital e nós, da Cohab, estamos prontos para implantar novos programas. Há pressa para resolver o déficit de moradias”, afirma Bruno. (Com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Londrina)