Colisão entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas na PR-090, em Ibiporã

A colisão entre um carro e um caminhão deixou dois passageiros feridos na PR-090, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (14).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 31 anos conduzia um Ford Fiesta no sentido de Ibiporã a Sertanópolis quando, ao atingir o KM 374, colidiu com um caminhão Volvo FH 460, que era dirigido por um homem de 52 anos e trafegava no mesmo sentido, pela marginal direita da via.

A colisão entre os dois veículos aconteceu quando o caminhão foi fazer uma conversão à esquerda para retornar à rodovia.





Nenhum condutor ficou ferido, mas três passageiros do carro, de 14, 21 e 55 anos, tiveram ferimentos leves e precisaram receber socorro. Todos foram encaminhados ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, para receber atendimento médico.