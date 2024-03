Quinta-feira deve registrar temperaturas elevadas e muito Sol em Londrina

Quinta-feira (14) deve ser mais um dia quente em Londrina, no Norte do Paraná. Devido à uma onda de calor que atinge o Município e a região, as temperaturas devem permanecer elevadas até o fim de semana, segundo dados do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).





Por isso, é esperado que a quinta-feira siga sem mudanças nas condições do tempo em todo Paraná. A massa de ar seco continua atuando sobre o Estado, mantendo o tempo estável. As temperaturas se mantêm elevadas e a tarde será bastante abafada em toda a região Norte.







A mínima registrada nesta manhã foi de 21°C e a máxima pode atingir 35° durante o dia.

