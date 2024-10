Colisão frontal deixa três mortos e três gravemente feridos no Noroeste do Paraná

Um grave acidente registrado na noite deste domingo (13) na BR-272, em Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, deixou três vítimas mortas e três pessoas gravemente feridas.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Ford EcoSport, que era conduzido por um homem de 65 anos, seguia na direção de Campo Mourão a Goioerê quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Volkswagen Gol, que era dirigido por uma mulher de 30 anos.

O Gol levava, além da motorista, outras quatro pessoas: uma mulher de 36 anos, uma criança de 10 anos e dois adolescentes de 12 e 15 anos.





O condutor do EcoSport e duas passageiras do Gol não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. A criança e os dois adolescentes, por sua vez, tiveram ferimentos graves e foram encaminhados a hospitais da região para receberem atendido médico.