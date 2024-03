Colisão frontal entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-376, em Ortigueira

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou dois mortos na BR-376, em Ortigueira (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta segunda-feira (4).





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu o acidente e informou que um Chevrolet Tracker seguia pela via no sentido de Ortigueira a Mauá da Serra quando, ao atingir o KM 348, perdeu o controle da direção, rodou e invadiu a pista contrária, o que causou a colisão frontal com o caminhão, que trafegava no sentido oposto.

De acordo com os policiais rodoviários federais, chovia no momento do acidente.





Os dois mortos eram ocupantes do Chevrolet Tracker. Já o condutor e o passageiro do caminhão não tiveram ferimentos.





Compareceram ao local do acidente a PCPR (Polícia Civil do Paraná) de Ortigueira, o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), o Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), a Criminalística e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.