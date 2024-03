PF, PM e Receita Federal atuam no combate ao crime de contrabando de cigarros em Faxinal

Em ação conjunta, a PF (Polícia Federal), Receita Federal, PM (Polícia Militar) atuaram no combate ao crime de contrabando de cigarros, na tarde desta segunda-feira (4), em Faxinal. A ação atua no combate de delitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas nas rodovias que dão acesso ao Norte do Paraná. As equipes localizaram e abordaram um veículo Toyota/SW4 carregado com cigarros contrabandeados que trafegava na rodovia PR-272, entre Mauá da Serra e Faxinal.





Durante a abordagem, o condutor do veículo, morador de Ramilândia, de 22 anos, foi preso em flagrante pelas equipes. O motorista, que não tinha antecedentes criminais, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em londrina para os procedimentos de polícia judiciária.

De acordo com a PF, o motorista chocou o veículo contra uma árvore quando tentava fugir. Será autuado por direção perigosa.

As polícias encontraram um par de placas de uma caminhonete com as mesmas características que estão com registro de furto e roubo. As informações serão averiguadas no inquérito policial.





O veículo apreendido e os cigarros contrabandeados foram encaminhados ao pátio da Receita Federal de Londrina para exata contabilização e lavratura dos procedimentos fiscais pertinentes.





Essas ações são decorrentes de um trabalho contínuo de repressão realizado pela Polícia Federal de Londrina em conjunto com a Receita Federal de Londrina e com outros órgãos de repressão, e visam o combate de diversos delitos em toda a região.